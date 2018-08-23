Признания Майкла Коэна: не пора ли поговорить об импичменте Трампа?

Признание бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, что в 2016 году он организовал выплаты двум женщинам по указанию "кандидата на федеральную должность", то есть нынешнего президента США, и этим нарушил законы о финансировании выборов, вызвало очередной всплеск рассуждений об импичменте. Но увеличило ли оно его вероятность?

Клиентура биржи политических прогнозов Predictit решила, что да. Цена трамповского импичмента выросла на ней на пять пунктов и достигла 45 центов. Этот сайт позволяет пользователям покупать "акции", и если прогноз, на который вы поставили, сбывается, вы получаете по доллару за каждую акцию.

Так высоко вероятность импичмента Трампа не котировалась на этой бирже по крайней мере три месяца.

Сетевой тотализатор Paddy Power до признания Коэна оценивал шансы на импичмент Трампа как 2/1, а после — как 6/4.

На краю пропасти

Критики президента воспряли духом — тем паче, что практически одновременено с признаниям Коэна присяжные в Вирджинии осудили бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Заголовок на сайте Си-эн-эн гласит: "Манафорт и Коэн оставили Трампа на краю пропасти".

Мнение заступников президента красноречивее всех выражает знаменитый гарвардский правовед Алан Дершовиц, голосовавший в 2016 году за Хиллари Клинтон, но недавно выпустивший книгу "Доводы против импичмента Трампа".

Дершовиц два дня подряд выступает на кабельном телевидении и доказывает, что нарушение законов о финансировании избирательных кампаний — это пустяковое преступление сродни переходу улицы в неположенном месте.

По словам Дершовица, это также распространенное нарушение, которое допускают все кандидаты.

Часть заступников Трампа доказывает, что никакого нарушения в данном случае вообще не было, и что он поступил как любой другой кандидат, который перед голосованием срочно расплачивается с долгами. А Трамп заплатил через Коэна женщинам за молчание.

Наконец, прокуратура Трампа пока не обвиняла: это сделал лишь Коэн, которого трамповский адвокат Руди Джулиани уже несколько дней называет лгуном.

Но даже если прокуроры могут подтвердить утверждения Коэна прослушками, документами и прочими вещдоками, текущий консенсус гласит, что действующего президента нельзя привлечь к суду.

Суда не будет, но соблазн импичмента есть

Это правило не записано в конституции и не утверждено Верховным судом, но за него традиция и два давних циркуляра минюста США. Значит, суд пока Трампу не грозит.

Остается импичмент. Законодатели-республиканцы относятся к Трампу по-разному, но оглядываются на своих избирателей, которые в массе своей стоят за него стеной. Поэтому с этой стороны призывов к импичменту пока не последовало.

Левое крыло Демократической партии призывает к импичменту постоянно, но оно пока погоды не делает. А руководство партии молчит на эту тему, опасаясь обозлить твердокаменных республиканцев и выгнать их на ноябрьские промежуточные выборы, которые те иначе могут пересидеть дома.

Глава демократов в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси так вообще запрещает своим коллегам упоминать импичмент.

Все это изменится, если демократы заберут большинство в палате на ноябрьских выборах. Для того, чтобы объявить президенту импичмент, им будет достаточно простого большинства. Их шансы завоевать его на данный момент весьма высоки.

В случае их победы соблазн "импичнуть" ненавистного Трампа может быть неодолим. Так республиканцы однажды объявили импичмент Биллу Клинтону. Но в сенате для этого нужно набрать две трети голосов. Республиканцам это не удалось, и Клинтон остался на своем посту.

Демократам сейчас вряд ли повезет больше.

Рассказать все

С другой стороны, еще не вечер. Если Манафорт, похоже, продолжает надеяться на помилование, а в ответ получает от Трампа ежедневные похвалы, то Коэн явно взял курс на сотрудничество со спецпрокурором Мюллером.

Его адвокат Лэнни Дэвис, много лет представлявший Клинтонов, заявил, что Коэн не примет трамповского помилования и будет счастлив рассказать Мюллеру "все, что он знает".

Тем не менее, прокуратура, насколько известно, не подписала с Коэном соглашения о сотрудничестве, имея которое он мог бы рассчитывать на существенное сокращение срока. Юристы находят это загадочным и выдвигают несколько теорий.

Во-первых, прокуратура, возможно, не очень верит Коэну, который долго выгораживал Трампа и сменил пластинку лишь после того, как за него взялись федералы.

Во-вторых, у прокуратуры может быть достаточно компромата на Трампа и без Коэна. В-третьих, знаюшие люди не исключают, что она-таки подписала с Коэном соглашение о сотрудничестве, но держит это в тайне.

Пока сознается впечатление, что Коэн буквально напрашивается через Дэвиса в добровольные помощники спецпрокурора, а тот пока не отвечает ему взаимностью.