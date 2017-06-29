Присяжные признали Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова

В Московском окружном военном суде коллегия присяжных признала бывшего офицера батальона МВД ”Север” Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент ”Медузы” из зала суда.

Присяжные утвердительно ответили на вопрос, доказало ли обвинение, что Дадаев вместе с другими подсудимыми совершил преступление.

Следствие считает бывшего офицера чеченского батальона ”Север” Заура Дадаева непосредственным исполнителем убийства Борис Немцова. Его сообщниками в организации преступления, по версии следствия, были Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.



Все обвиняемые в суде заявили о своей невиновности. Свои первые показания, в которых они признавались в убийстве, они объяснили давлением.



Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года.