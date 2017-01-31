Приставы забрали Навального из офиса ФБК для принудительной доставки в суд

Судебные приставы забрали российского оппозиционера Алексея Навального из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает корреспондент Дождя.

По его словам, Навального вывели из офиса ФБК двое приставов, на оппозиционере не было наручников.

Сам Навальный написал в твиттере, что его отвезут в Московское управление службы судебных приставов, однако с какой целью, ему неизвестно.

Выходил из офиса like a boss. Приставы, камеры, фотографы. Непонятно только зачем это всё. Я бы и сам до аэропорта доехал. — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017





Ранее представитель столичного управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Тимур Коробицын рассказал ”Интерфаксу”, что приставы принудительно доставят Навального на заседание суда по ”делу Кировлеса”.

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”31 января судебные приставы вышли в адрес "Фонда борьбы с коррупцией" и осуществили принудительный привод Алексея Навального, который будет доставлен в Ленинский районный суд Кирова”, — сказал представитель ведомства.

Во вторник, 31 января, Навальный сообщил, что судебные приставы пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в твиттере сообщила, что ”это явно пришли принудительно доставлять Навального в Киров на завтрашнее заседание”.

Ранее Ленинский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе Навального и Петра Офицерова на заседание по делу о хищениях в компании ”Кировлес” из-за того, что они дважды не явились в суд.

В свою очередь Ярмыш накануне заявила, что суд 1 февраля может не состояться из-за болезни Офицерова и занятости адвокатов. Сообщалось, что Офицерова госпитализировали в Москве в понедельник, 30 января. Однако во вторник Навальный сообщил, что Офицерова выписали из больницы, куда он обратился с подозрением на острый панкреатит. По словам основателя ФБК, Офицерова выписали после того, как утром 31 января в больнице организовали проверку.