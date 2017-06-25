Принц Гарри "хотел отказаться от титулов и жить обычной жизнью"

Принц Гарри рассказал, что однажды хотел отказаться от своих титулов и жить обычной жизнью. Однако в итоге он решил остаться членом королевской семьи и "найти свою собственную роль" в ней.

В интервью газете Mail on Sunday он сказал, что служба в армии стала для него лучшим "уходом от действительности", который у него когда-либо был.

32-летний Гарри — пятый в очереди престолонаследия после своего отца Чарльза, брата Уильяма и племянника Джорджа.

Он провел в армии 10 лет и дважды служил в Афганистане. В 2007 году из соображений безопасности ему пришлось покинуть службу, так как его местонахождение стало известно прессе.

"Мне было очень обидно. Служба в армии стала лучшим уходом от действительности, который только мог мне представиться. Я чувствовал, что действительно чего-то добиваюсь, — рассказал Гарри. — Я хорошо понимаю многих людей с разным прошлым, и я чувствовал себя частью команды".

С тех пор Гарри занимается благотворительностью, активно поддерживая раненых ветеранов и организации, занимающиеся психическим здоровьем.

"Мы с большим энтузиазмом относимся к работе с благотворительными организациями, и мы выбрали именно такое направление, потому что это тот путь, который указала мне наша мать", — сказал он.

На прошлой неделе журнал Newsweek опубликовал интервью принца, в котором тот сказал, что никто из королевской семьи не хочет становиться монархом.

"Мы делаем это не для себя, а ради большей пользы для людей", — сказал он.

"Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю, но в свое время мы будем исполнять наши обязанности", — добавил Гарри.

По его словам, он думал о будущем королевской семьи.

"Мы хотим сохранить монархию, и мы привержены тому, что она символизирует. Но она не может оставаться такой же, какой была при королеве. Изменения будут, и будет нелегко провести их правильным образом, — сказал принц. — Все движется столь быстро, особенно из-за социальных сетей, поэтому мы занимаемся модернизацией монархии".