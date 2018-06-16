Пример для Эстонии? Парламент Португалии легализовал марихуану как лекарство

Парламент Португалии проголосовал за легализацию легкого наркотика марихуаны в медицинских целях. Проект закона поддержали все партии, за исключением либеральной партии Демократический и социальный центр, пишет Publico.

Уголовное наказание за хранение и использование марихуаны было отменено еще в 2001 году, а теперь наркотики разрешено покупать и употреблять по рецепту врача.

В документе, который должен подписать президент Марселу Ребелу ди Соза, говорится, что использование марихуаны допустимо только в тех случаях, когда организм пациента не реагирует на иные препараты. Марихуану будут продавать в аптеках при предъявлении рецепта.

Законодатели также обсуждали возможность легализации самостоятельного выращивания марихуаны, однако из-за позиции ряда партий этот пункт был исключен из финального текста документа. Причиной тому стали опасения, что государство не сможет контролировать качество выращиваемой марихуаны и ее использование исключительно в медицинских целях.

Полемику также вызвала сама необходимость принятия данного закона, поскольку запрета на препараты с марихуаной в медицинских целях нет. Как и в других случаях, наркотик можно было приобрести, получив разрешение Национального управления по лекарственным препаратам и продуктам здравоохранения (Infarmed) и Европейского агентства лекарственных средств.