16.06.2018, 10:13

Пример для Эстонии? Парламент Португалии легализовал марихуану как лекарство

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NEWSru.com
EST
Leagalizing Marijuana
Leagalizing MarijuanaFoto: Ted S. Warren, AP

Парламент Португалии проголосовал за легализацию легкого наркотика марихуаны в медицинских целях. Проект закона поддержали все партии, за исключением либеральной партии Демократический и социальный центр, пишет Publico.

Уголовное наказание за хранение и использование марихуаны было отменено еще в 2001 году, а теперь наркотики разрешено покупать и употреблять по рецепту врача.

В документе, который должен подписать президент Марселу Ребелу ди Соза, говорится, что использование марихуаны допустимо только в тех случаях, когда организм пациента не реагирует на иные препараты. Марихуану будут продавать в аптеках при предъявлении рецепта.

Законодатели также обсуждали возможность легализации самостоятельного выращивания марихуаны, однако из-за позиции ряда партий этот пункт был исключен из финального текста документа. Причиной тому стали опасения, что государство не сможет контролировать качество выращиваемой марихуаны и ее использование исключительно в медицинских целях.

Полемику также вызвала сама необходимость принятия данного закона, поскольку запрета на препараты с марихуаной в медицинских целях нет. Как и в других случаях, наркотик можно было приобрести, получив разрешение Национального управления по лекарственным препаратам и продуктам здравоохранения (Infarmed) и Европейского агентства лекарственных средств.

Однако сторонники принятия нового закона указывали, что до сих пор Infarmed дало разрешение на использование только одного лекарства, содержащего марихуану — Sativex. Причем за 2016-2017 годы был выписан всего 21 рецепт во всей стране. А стоимость данного препарата крайне высокая — 500 евро за упаковку.

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В последние годы в Португалии активно развивается бизнес по выращиванию медицинской марихуаны — здесь находятся плантации трех европейских фармакологических компаний: Terra Verde с британским капиталом, канадской Tilray и израильской фирмы. Они вложили в выращивание медицинской марихуаны в провинции Алентежу 107 миллионов евро. Вся выращенная марихуана перерабатывается и в виде порошка экспортируется в Германию, Хорватию и на Кипр, передает РИА "Новости".

Однако, как отметила португальская коммунистка Карла Крус, принятый закон о терапевтическом использовании марихуаны "ни при каких обстоятельствах" не будет использован для легализации употребления марихуаны в рекреационных целях.

Ранее употребление марихуаны в лечебных целях было легализовано в Голландии, Италии, Чехии, Дании, Испании, Германии, напоминает "РБК Украина".

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