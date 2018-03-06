Прибыль российских компаний упала впервые за два года. Это угрожает экономике

Прибыль российских компаний в прошлом году упала на 8,5% после двузначного роста на протяжении двух лет. Экономисты говорят, что не стоит при таких условиях надеяться, что бизнес будет охотно инвестировать в свое развитие.

В 2017 году почти 35 тысяч российских компаний получили прибыль в общем объеме около 12,2 трлн рублей, а более 12 тысяч организаций отработали с общим убытком почти на 2 трлн рублей. Таким образом, получается, что в целом прибыль по экономике составила 10,3 трлн рублей — это на 8,5% ниже чем в 2016 году.

Показатели можно назвать провальными, поскольку в 2016 году прибыль компаний выросла на 38%, а в 2015 году этот показатель и вовсе показал взрывной рост — плюс 73%.

Почему так происходит?

Причинами падения прибыли могли стать высокая реальная процентная ставка по кредитам и стабилизация курса рубля, поясняет главный экономист Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

В Bank of America считали, что сильный рост прибыли компаний, который наблюдался в 2015-2016 годах, станет двигателем восстановления экономики. Одно из объяснений: дополнительная прибыль могла позволить компаниям больше инвестировать в собственное развитие.

"При таком падении прибыли перспективы дальнейшего инвестиционного роста, наверное, очень сомнительно выглядят", — говорит Осаковский теперь.

Перестройки экономики не происходит

Прибыль, по данным Росстата, выросла в секторе добычи сырой нефти и угля, а также в грузовых перевозках. Положительный рост показало строительство и деятельность в сфере информации и связи.

Снизилось сальдо прибыли (прибыль минус убыток) и выросли объемы убытков в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Особенно пострадало рыболовство — объем убытков вырос в 3,2 раза.

Это говорит о том, что структурной перестройки экономики России до сих пор не происходит, обращает внимание главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.

Эта подтверждает статистика по инвестициям за прошлый год. В 2017 году в основном инвестировали в свое развитие добывающие компании, а в обрабатывающем секторе, напротив, наблюдался спад.

Министерство экономического развития в свои сценарии по-прежнему закладывает процесс изменения структуры экономики. Согласно базовому сценарию, с 2018 по 2020 годы будет расти доля в ВВП обрабатывающей промышленности благодаря процессу импортозамещения и росту инвестиций, говорится в документах министерства.

Президент Владимир Путин в своем послании перед федеральным собранием обещал, что в течение шести лет произойдет удвоение объемов несырьевого экспорта. Он также обещал поддержать малый и средний бизнес.

Владимир Осаковский теперь полагает, что драйвером роста будет потребление. Ряд экономистов ранее отмечали, что россияне в 2017 году перестали экономить. Однако происходило это за счет рост кредитования.