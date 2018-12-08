Приближенным Трампа грозит тюрьма за попытку скрыть сговор с Россией

В США опубликованы новые материалы по делу фигурантов так называемого "Рашагейта". Речь идет о Поле Манафорте, возглавлявшем избирательный штаб Дональда Трампа, и Майкле Коэне, который до недавнего времени работал личным адвокатом президента. Обоим грозят тюремные сроки, пишет Би-би-си.

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года и возможный сговор Трампа с Кремлем, опубликовал документы, раскрывающие, в чем конкретно спецпрокурор обвиняет Манафорта. Экс-главе штаба Трампа грозит до 10 лет тюрьмы по делу о российском вмешательстве. При этом по другому делу — о банковском мошенничестве и уклонении от налогов — он может получить семь лет лишения свободы.

В свою очередь в суд южного округа Нью-Йорка Мюллер направил меморандум, подготовленный к оглашению приговора Майклу Коэну. Оно назначено на 12 декабря.

Одновременно прокуратура Нью-Йорка опубликовала собственный меморандум к приговору Коэну, запросив для него реальный тюремный срок. Экс-юристу президента грозит от четырех до пяти лет тюрьмы несмотря на то, что свою вину он признал и сотрудничал со следствием.

Би-би-си изучила документы Мюллера и прокуратуры Нью-Йорка и объясняет, к чему пришло расследование и чем это грозит президенту.

Пол Манафорт настаивает, что не обманывал следствие

Манафорт — участник самого известного случая контактов окружения Трампа с людьми, которые могли представлять интересы России.

В июне 2016 года, в разгар предвыборной кампании, он ходил на встречу с российскими лоббистами и с юристом Натальей Весельницкой. На встрече также присутствовали сын будущего президента Дональд Трамп-младший и зять Трампа Джаред Кушнер. Посредник, организовавший встречу, писал Трампу-младшему, что на эту встречу Весельницкая собиралась привезти "грязь на Хиллари" [Клинтон — кандидата в президенты от конкурирующей Демократической партии США].

Манафорт осенью заключил сделку со спецпрокурором Мюллером. Он признал себя виновным в преступном сговоре против США по отмыванию денег, налоговому мошенничеству, сокрытию зарубежных банковских счетов, нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента (речь о его работе на экс-президента Украины Виктора Януковича), а также в лжесвидетельстве и давлении на свидетелей.

В обмен на смягчение приговора Манафорт должен был рассказать команде следователей во главе с Мюллером информацию о возможном сговоре команды Трампа с Кремлем.

В конце ноября Мюллер объявил, что бывший политтехнолог нарушил сделку, солгав следствию. Теперь же выяснилось, что именно, по мнению спецпрокурора, он скрыл: хотя некоторые фрагменты документов Мюллера засекречены, даже из открытой части ясно, в чем обвиняют Манафорта.

Не рассказал о встрече со своим "русским мозгом"

Как следует из документов, Манафорт скрыл информацию встрече со своим деловым партнером Константином Килимником. Последнего Мюллер подозревает в связях с российской разведкой.

Килимника в СМИ называли "правой рукой Манафорта" и "собственным Манафортом Манафорта". Сам политтехнолог называл Килимника своим "русским мозгом" — он был контактным лицом на переговорах Манафорта с российским бизнесменом Олегом Дерипаской во время президентской кампании 2016 года.

По данным Мюллера, Манафорт сначала отрицал, что общался с Килимником, а затем пытался скрыть частоту этих контактов. В документах говорится, что факты встреч и общения Манафорта с Килимником удалось подтвердить с помощью показаний свидетелей и электронной переписки.

Кроме того, Манафорт уже будучи фигурантом расследования Мюллера предположительно попытался с помощью Килимника добиться, чтобы два свидетеля по делу о вмешательстве России в выборы дали ложные показания следствию.

Отрицал связи с администрацией президента

Подписав соглашение о сотрудничестве со следствием, Манафорт заявил, что ни прямых, ни опосредованных связей с администрацией Трампа у него нет. Он также утверждал, что не пытался передать какие-то сообщения чиновникам в Белом доме. Это оказалось ложью, считает Мюллер, пишет Би-би-си.

По данным спецпрокурора, Манафорт все же контактировал с Белым домом — в том числе с высокопоставленным чиновником в администрации Трампа в феврале-мае 2018 года. На тот момент политтехнолог уже находился под следствием.

В опубликованных документах говорится, что ложь Манафорта вскрылась в ходе изучения документов с электронных устройств Манафорта и показаний других свидетелей.

О чем бывший глава штаба Трампа говорил с администрацией президента — неизвестно. С учетом того, что юристы Трампа признавали, что общаются с адвокатами Манафорта, нельзя исключать, что и контакты с Белым домом также касались "российского расследования" Мюллера и попыток защитить Трампа от него.

Помимо всего вышеперечисленного, утверждает Мюллер, Манафорт солгал об обстоятельствах перевода 125 тысяч долларов из одной связанной с ним фирмы в другую, а также дал ложные показания в рамках другого расследования минюста.

"Манафорт множество раз существенно солгал — это не была случайность и это не были провалы в памяти", — пишет команда Мюллера.

Адвокаты политтехнолога утверждали, что Манафорт дает правдивые показания. Сам он также настаивает, что не лгал следствию.

Белый дом в пятницу вечером заявил, что не увидел в документах Мюллера ничего нового и ничего, что могло бы повредить Трампу. "Они посвящены почти целиком вопросам, связанным с лоббистской деятельностью. СМИ пытаются создать историю там, где ее нет", — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп ранее несколько раз говорил в СМИ, что может помиловать Манафорта. Само "российское расследование" он постоянно называет "охотой на ведьм". Президент заявлял, что мог бы вовсе его закрыть.

Юрист Трампа заплатил порноактрисам за молчание. Теперь его ждет тюрьма

Бывший юрист Трампа свою вину признал и заключил сделку со следствием. Тем не менее это не поможет ему избежать тюрьмы. Прокуратура южного округа Нью-Йорка, выступающая гособвинителем по делу Коэна, запросила для него "существенный срок лишения свободы".

Адвоката ожидает от четырех до пяти лет тюрьмы. В меморандуме, направленном прокуратурой в суд, говорится, что обвинение также попросило суд конфисковать у Коэна 500 тысяч долларов США и назначить ему штраф. В документе также подробно перечислены предполагаемые преступления Коэна.

Коэн ранее признался, что в 2017 году солгал сенатскому комитету по вопросам разведки об отсутствии у Трампа планов построить небоскреб "Трамп-тауэр" в Москве. Выяснилось, что юрист во время президентской кампании в США в 2016 году пытался предложить этот проект Кремлю через пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. С Песковым ему поговорить так и не удалось, но он общался с его помощниками.

Бывший юрист Трампа признался, что соврал конгрессу о связях с Россией. Что он скрыл?

"Трамп-тауэр", впрочем, в Москве так и не построили. Кроме того, выяснилось, что Коэн обсуждал с Трампом и возможную поездку последнего в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Этой поездки тоже так и не случилось. Проблема Коэна заключается в том, что от сенаторов он всю эту информацию скрыл.

В свою очередь спецпрокурор Мюллер в собственном меморандуме к приговору Коэну отметил, что тот приложил "существенные усилия, чтобы исправить свой проступок, взять на себя ответственность за свои действия" и помочь расследованию вмешательства России в выборы.

Коэн, следует из документа, предоставил "актуальную и правдивую" информацию, которая должна помочь следствию. Помимо того, что он рассказал о контактах с людьми из России во время кампании 2016 года и попытках россиян выйти на штаб Трампа, Коэн еще и признался в том, что контактировал с людьми, связанными с Белым домом в 2017-2018 годах. На тот момент он уже находился под следствием.

Коэн пытался платить женщинам за и молчание о романах с Трампом

В августе 2018 года 52-летний Коэн также признал себя виновным в финансовых махинациях и банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства. Все деяния, вину в которых он признал, подробно описываются в меморандуме прокуратуры южного округа Нью-Йорка.

Так, юрист расплатился деньгами, предназначенными для кампании, за молчание двоих женщин, которые заявляли о своих близких отношениях с Трампом.

Одна из них — порноактриса Сторми Дэниелс — получила в 2016 году от Коэна 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом, которая была у них десятью годами ранее. А Коэн затем получил от компании Трампа, в которой работал юристом, 420 тысяч долларов компенсации.

Второй женщине — бывшей модели журнала Playboy Карен Магдугал — юрист, по его собственному признанию, в 2016 году собирался заплатить за молчание о связи с Трампом 120 тысяч долларов через собственную компанию. Эта сделка, впрочем, не так и не состоялась.

"Решение Коэна признать себя виновным — а не искать прощения за его многочисленные преступления — не делает его героем", — говорится в меморандуме прокурора южного округа Нью-Йорка.

Трамп ранее, комментируя признание Коэна журналистам, назвал того "слабым человеком" и сказал, что его бывший юрист врет, надеясь получить более мягкий приговор, пишет Би-би-си.

Пресс-секретарь Белого дома в пятницу вечером сообщила, что и в документах по Коэну ничего нового нет. "Коэн несколько раз лгал следствию, на что прокуратура уже обратила внимание суда. Коэн не герой", — сказала она.

Как началось "российское расследование"

В 2016 году разведслужбы США заявили, что во время президентских выборов в США Россия пыталась повлиять на результаты голосования так, чтобы победу одержал Трамп. Среди способов влияния — взломы компьютерных систем, кража документов, публикация фейковых новостей.

Москва все обвинения во вмешательстве отрицает. Президент России Владимир Путин называл их придуманными. Трамп постоянно характеризует ситуацию как "охоту на ведьм".

Расследование, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, пытается определить, кто был вовлечен в возможную операцию по вмешательству в выборы. В результате Мюллер и его команда пришли к выводу, что люди из ближайшего окружения Трампа общались с российскими чиновниками и бизнесменами, а также что информация о некоторых контактах скрывалась.

Обвинения уже предъявлены некоторым представителям окружения Трампа: помимо Манафорта и Коэна это его бывшие советники Рик Гейтс и Джордж Пападопулос, а также бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

В июле офис спецпрокурора в ходе расследования российского вмешательства в американские выборы выдвинул новые обвинения против 12 сотрудников двух подразделений ГРУ. Россиян обвиняют во взломе компьютерных систем, краже документов и личных данных.