При взрыве в ресторане в Японии ранены десятки человек

Deutsche Welle EST 9

AFP

В одном из ресторанов города Саппоро на японском острове Хоккайдо вечером в воскресенье, 16 декабря, прогремел взрыв. В результате ранения получили более 40 человек, сообщают информагентства Японии со ссылкой на полицию. Пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии, доставили в местные больницы.