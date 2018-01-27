При взрыве в Кабуле погибли 17 человек, 110 ранены

При взрыве автомобиля в правительственном квартале Кабула пострадали 110 человек и погибли по меньшей мере 17, сообщает Reuters со ссылкой на данные медиков.

Бомба была заложена в автомобиль скорой помощи, который взорвался на контрольно-пропускном пункте полиции в одном из правительственных районов афганской столицы.

Представитель министерства здравоохранения сообщил о гибели 17 человек. Он также отметил, что 110 человек доставлены в больницу, но число пострадавших может возрасти, так как их продолжают привозить.

По данным Associated Press, ответственность за взрыв взяло радикальное движение ”Талибан”.

Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали 18 человек.