27.01.2018, 14:20

При взрыве в Кабуле погибли 17 человек, 110 ранены

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Gazeta.ru
EST
Kabul
фото иллюстративноеFoto: SOCIAL MEDIA, REUTERS

При взрыве автомобиля в правительственном квартале Кабула пострадали 110 человек и погибли по меньшей мере 17, сообщает Reuters со ссылкой на данные медиков.

Бомба была заложена в автомобиль скорой помощи, который взорвался на контрольно-пропускном пункте полиции в одном из правительственных районов афганской столицы.

Представитель министерства здравоохранения сообщил о гибели 17 человек. Он также отметил, что 110 человек доставлены в больницу, но число пострадавших может возрасти, так как их продолжают привозить.

По данным Associated Press, ответственность за взрыв взяло радикальное движение ”Талибан”.

Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали 18 человек.

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