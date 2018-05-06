06.05.2018, 19:10

При взрыве в Афганистане погибли более 10 человек


Deutsche Welle
EST 1
AFGHANISTAN-TALIBAN
AFGHANISTAN-TALIBANFoto: STRINGER, Reuters/Scanpix

К гибели не менее 13 человек привел взрыв на востоке Афганистана, еще около 30 получили ранения. Инцидент произошел возле мечети города Хост, где находится центр регистрации избирателей на октябрьские выборы в парламент.

В результате взрыва в городе Хост на востоке Афганистана погибли не менее 13 человек, сообщает в воскресенье, 6 мая, информационное агентство AFP. Еще не менее 33 человек пострадали. По информации начальника полиции провинции, взрыв произошел поблизости от мечети, в палатке, где расположен центр регистрации избирателей на предстоящие в октябре выборы в парламент страны. Власти проверяют информацию о самоподрыве смертника.

Кто стоит за взрывом в Хосте, пока неизвестно, однако присутствующие в стране радикальное исламское движение "Талибан" и террористическая группировка "Исламское государство" не согласны с проведением демократических выборов.

Ранее талибы объявили о начале нового наступления в Афганистане, главными целями которого станут находящиеся в стране военные США, их союзники и агенты американской разведки.

В 2017 году террористическая группировка "Исламское государство" регулярно нападала на шиитские учреждения в Афганистане. В октябре жертвами атак смертников на мечети стали более 70 человек, а взрыв в шиитском культурном центре в Кабуле в декабре унес жизни 40 человек.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Связанная с бюро Sorainen фирма ходатайствует о регистрации торгового знака "Erakond Eesti 200", Кристина Каллас ничего об этом не знает

06.05.2018
В базе данных Патентного департамента можно увидеть, что в пятницу предприятие ASLO Konsultatsioonid OÜ подало ходатайство о регистрации товарного знака "ERAKOND EESTI 200" ("Партия Эстония 200"), которое департамент принял в производство.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: ”Через 10 лет вы этот район не узнаете”. Коплиским линиям ”пришел конец”: неужели там вырастут очередные бездушные бизнес-центры?

06.05.2018
Легендарные Коплиские линии! Меня в детстве пугали этим местом: говаривали, мол, так опасно, что даже полиция туда не ездит… Но время течет с невероятной скоростью, и ковш экскаватора уже вонзился в почву этих мест. Но нет! Здесь не вырастут очередные великаны из стекла и бетона. Так что же тут будет? Мы выяснили.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



История оставленного в машине в Каламая 5-летнего мальчика: мать ушла работать, ребенок к такому уже привык

06.05.2018
Муниципальная полиция вчера утром получила четыре вызова из-за неправильно припаркованного в Каламая автомобиля, где также сидел маленький мальчик, который ждал свою мать.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Kiev
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
151,20 €

Читательница: "Почему я должен учить эстонский?" В том-то и Сатана, что ты не должен

06.05.2018
Потому что ты живешь в стране, где государственным языком является эстонский. Вроде бы, все понятно. Мне. И еще многим. Но огромному количеству людей это почему-то остается непонятным.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Washington Post узнала Россию в образе врага на эстонских киберучениях

06.05.2018
В Эстонии на военных учениях использовали легенду о вражеской стране Кримзонии, действия которой напомнили СМИ Россию. На учениях Locked Shields отрабатывали действия военных при масштабной кибератаке на сотовые и интернет-сети страны. О схожести одной из сторон с РФ пишет The Washington Post.
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: Эй, грибник, готовься к бою!

06.05.2018
В Ида-Вирумаа в районе Куртнаских озёр сегодня были замечены первые Сморчковые шапочки (Vepra Bohemica). Эти нежные, весенние, условно-съедобные грибы после правильной кулинарной обработки приобретают вполне приличный вкус. Под слоем прошлогодней листвы они неприметны, что делает “охоту” за ними весьма увлекательным занятием, особенно на фоне пробуждающейся от зимней спячки природы.
Подробнее