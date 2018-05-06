При взрыве в Афганистане погибли более 10 человек

К гибели не менее 13 человек привел взрыв на востоке Афганистана, еще около 30 получили ранения. Инцидент произошел возле мечети города Хост, где находится центр регистрации избирателей на октябрьские выборы в парламент.

В результате взрыва в городе Хост на востоке Афганистана погибли не менее 13 человек, сообщает в воскресенье, 6 мая, информационное агентство AFP. Еще не менее 33 человек пострадали. По информации начальника полиции провинции, взрыв произошел поблизости от мечети, в палатке, где расположен центр регистрации избирателей на предстоящие в октябре выборы в парламент страны. Власти проверяют информацию о самоподрыве смертника.

Кто стоит за взрывом в Хосте, пока неизвестно, однако присутствующие в стране радикальное исламское движение "Талибан" и террористическая группировка "Исламское государство" не согласны с проведением демократических выборов.

Ранее талибы объявили о начале нового наступления в Афганистане, главными целями которого станут находящиеся в стране военные США, их союзники и агенты американской разведки.