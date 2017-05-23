При взрыве на концерте в Манчестере погибли десятки человек, несколько сотен пострадали

В результате взрыва на концерте Арианы Гранде в Манчестере погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов.

Пострадали, по данным телеканала, несколько сотен человек.

Других подтверждений этой информации нет. Полиция сообщала о погибших и раненых, не уточняя их количество, передает Meduza.

По словам очевидцев, вечером 22 мая на манчестерском стадионе Manchester Arena после концерта Арианы Гранде произошел взрыв. Полиция сообщила, что в результате случившегося погибли и пострадали люди. Версий случившегося пока нет.

На месте происшествия работает подразделение, занимающееся обезвреживанием взрывных устройств.