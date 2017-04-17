При взрыве гранаты в колумбийском клубе пострадали 38 человек

Не менее 38 человек пострадали в результате взрыва в гранаты в ночном клубе в Колумбии, сообщает в воскресенье местное издание El Tiempo.



Инцидент произошел в городе Сан-Педро на западе страны. На вечеринке в баре "La tusa" собрались около 50 фермеров и рубщиков сахарного тростника, передает Интерфакс. Полиция предполагает, что гранату могла подбросить группа проезжавших мимо клуба байкреов. По другой версии, ее принес с собой один из завсегдатаев заведения и привел в действие случайно.

В результате взрыва 6 человек получили серьезные травмы, есть пока неподтвержденные сведения об одном погибшем.