При теракте в полицейской академии в Колумбии погибли 20 человек

Утром 18 января, когда в академии проходила церемония приема новых курсантов, на территорию заведения заехал автомобиль Nissan Patrol. Машину остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего водитель резко нажал на газ, врезался в стену и взорвался.

По данным властей, за рулем автомобиля находился 57-летний мужчина, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Машина была начинена взрывчаткой.

Президент Колумбии Иван Дуке назвал произошедшее ”сумасшедшим терактом” и объявил трехдневный траур в стране.