18.01.2019, 09:30

При теракте в полицейской академии в Колумбии погибли 20 человек

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rus.delfi.ee
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Alarmsõidukid
Foto: Eero Vabamägi

По крайней мере 20 человек погибли и более 60 получили ранения в результате взрыва в полицейской академии в столице Колумбии Боготе, сообщает "Медуза" со ссылкой на BBC News.

Утром 18 января, когда в академии проходила церемония приема новых курсантов, на территорию заведения заехал автомобиль Nissan Patrol. Машину остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего водитель резко нажал на газ, врезался в стену и взорвался.

По данным властей, за рулем автомобиля находился 57-летний мужчина, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Машина была начинена взрывчаткой.

Президент Колумбии Иван Дуке назвал произошедшее ”сумасшедшим терактом” и объявил трехдневный траур в стране.

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