18.05.2018, 19:08

При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 8 учащихся

 (18)
Deutsche Welle
EST 2
При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 8 учащихся
Foto: AP/Scanipix

Шериф округа Харрис штата Техас сообщил о двух задержанных в связи со стрельбой в школе в Санта-Фе. "Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", — написал президент США Трамп в своем микроблоге Twitter.

В результате стрельбы в одной из школ Санта-Фе (штат Техас) в пятницу, 18 мая, погибли не менее восьми учащихся. Шериф округа Харрис Эд Гонсалес, прибывший на место происшествия, подтвердил эту информацию, пояснив, что жертвами стали от 8 до 10 человек, большинство из них — ученики.

В своем микроблоге Twitter Гонсалес сообщил, что в связи со стрельбой задержаны двое — предположительно, учащиеся школы. Один из них взят под стражу. Одному пострадавшему полицейскому оказывают медицинскую помощь.

"Стрельба в школе в Техасе. Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", — написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Он заявил, что федеральные и местные власти координируют действия для расследования инцидента, сообщает агентство Reuters.

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