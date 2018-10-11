11.10.2018, 12:06

При старте ракеты ”Союз-ФГ” с новым экипажем МКС произошла авария

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РБК
EST 7
При старте ракеты ”Союз-ФГ” с новым экипажем МКС произошла авария
AP

Аварийное приземление экипаж корабля совершит в Казахстане, говорит источник ”РИА Новости”. Российский космонавт и американский астронавт живы.

При запуске ракеты-носителя ”Союз-ФГ” с пилотируемым кораблем ”Союз МС-10” с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария, сообщает ”РИА Новости”. ”Роскосмос”, который вел прямую трансляцию запуска ракеты, оперативно ее прекратил.

Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию (МКС).

US-EUROPE-SPACE-ISS Foto: HANDOUT, AFP
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