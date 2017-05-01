01.05.2017, 11:00

При попадании в воздушную яму самолета ”Аэрофлота” пострадали 20 человек

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Gazeta.ru
EST
Aeroflot
AeroflotFoto: Andres Putting

В Таиланде в результате попадания в воздушную яму самолета авиакомпании ”Аэрофлот” пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

По его словам, самолет следовал из Москвы в Бангкок.

”У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне, и иностранцы”, — сообщил Соснов.

По его словам, пострадали, ”по всей видимости”, те, кто не был пристегнут. Дипломат сообщил, что всех пострадавших доставили в больницу в Бангкоке.

Для оказания необходимой консульской помощи гражданам России в больницу направили сотрудников посольства.

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