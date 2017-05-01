При попадании в воздушную яму самолета ”Аэрофлота” пострадали 20 человек

В Таиланде в результате попадания в воздушную яму самолета авиакомпании ”Аэрофлот” пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

По его словам, самолет следовал из Москвы в Бангкок.

”У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне, и иностранцы”, — сообщил Соснов.

По его словам, пострадали, ”по всей видимости”, те, кто не был пристегнут. Дипломат сообщил, что всех пострадавших доставили в больницу в Бангкоке.

Для оказания необходимой консульской помощи гражданам России в больницу направили сотрудников посольства.

Посольство России в Таиланде опубликовало список из 15 россиян, которые госпитализированы после инцидента на борту рейса Москва — Бангкок авиакомпании ”Аэрофлот”.

”Все пострадавшие были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести — в основном переломы и ушибы. Некоторым требуется операция. Сейчас в больнице остаются 15 россиян”, — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отмечается, пострадавшие доставлены в больницу ”Самитивет Сринакарин”.

1) Пидгайный Андрей 1949 г.р.

2) Чермашенцев Юрий 1973 г.р.

3) Довгая Виктория 2016 г.р.

4) Лавровская Ирина 1967 г.р.

5) Лавровская Арина 1991 г.р.

6) Гущенко Татьяна 1966 г.р.

7) Крюковская Ольга 1956 г.р.

8) Рожнова Яна 1988 г.р.

9) Чиж Вера 1948 г.р.

10) Чебан Ольга 1989 г.р.

11) Халфина Гульназ 1976 г.р.

12) Кафтан Регина 1988 г.р.

13) Сабанцева Марина 1990 г.р.

14) Аведисьян Татьяна 1982 г.р.

15) Сидельникова Марина 1987 г.р.

Посольство также сообщило телефон горячей линии: +66 90 403-3645.

Ранее ”Аэрофлот” рассказал о причинах инцидента на рейсе Москва — Бангкок.