При помощи стволовых клеток скоро можно будет восстанавливать череп и лицо человека после травмы

Травмы лица можно будет в ближайшем будущем восстанавливать с помощью выращенных из стволовых клеток лицевых тканей.

– Не думаю, что момента, когда это можно будет использовать в медицине и на благо пациентов, придётся ждать долгие годы, — отмечает главврач, челюстно-лицевой хирург Ристо Контио из столичной университетской больницы HYKS, пишет Yle.

Финский хирург также прогнозируют, что таким образом можно будет постепенно отказаться от операций по пересадке лица.

Кроме того, значение виртуальной реальности в процессе планирования сложных операций вырастет.

Группа самых опытных хирургов со всего мира приехала в воскресенье в Хельсинки для того, чтобы обсудить, каким образом можно объединить в будущем новейшие технологии и медицину для лечения лицевых травм.