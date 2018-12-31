31.12.2018, 07:00

При обрушении подъезда после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска погибли двое взрослых и один ребенок

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Интерфакс
EST

В результате обрушения подъезда в жилом доме в российском городе Магнитогорске, по предварительным данным, погибли три человека, из них один ребенок, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"На данный момент под завалами найдены 16 человек. Поисковые работы продолжаются", — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Магнитогорске 6:00 местного времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, из-под завалов извлечены 10 человек, в том числе 1 ребенок. Два человека погибли.

Взрыв бытового газа остается основной версией причины обрушения подъезда дома в Магнитогорске, заявил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

"Сегодня в четыре часа утра по московскому времени в городе Магнитогорск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительной информации имеются пострадавшие", — сказали в пресс-службе.

"Подъезд обрушился полностью с первого по десятый этаж", — сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов.

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