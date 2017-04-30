При крушении военного самолета на Кубе погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате крушения военного самолета на Кубе. Об этом говорится в заявлении кубинского Министерства Революционных вооруженных сил, опубликованном газетой Granma.

"Утром 29 апреля произошел печальный инцидент. Самолет Ан-26, принадлежавший Революционным вооруженным силам Кубы и вылетевший из аэропорта города Баракоа, врезался в гору и потерпел крушение в провинции Артемиса (на западе страны — прим. ТАСС)", — указывается в заявлении военного ведомства, передает ТАСС.

Как сообщается, погибли восемь военнослужащих, включая членов экипажа. "В настоящее время комиссия Министерства РВС занимается расследованием причин происшествия", — отмечается в сообщении.

Ранее колумбийский телеканал NTN24 сообщил, что самолет кубинской авиакомпании Aerogaviota, на борту которого могут находиться 39 человек, пропал с радаров в районе города Пинар-дель-Рио, расположенного в западной части острова. Позднее авиакомпания Aerogaviota подтвердила факт крушения самолета, сообщил испаноязычный интернет-портал CiberCuba. Портал также сообщил, что выживших в результате инцидента нет.

Как сообщает портал, обломки самолета, совершавшего внутренний рейс, были обнаружены в труднодоступной местности в туристической зоне под названием Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль в 80 км к западу от Гаваны. Кто находился на борту самолета, неизвестно.

ТАСС пока не удалось связаться с представителями авиакомпании.