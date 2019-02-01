Президентский рейтинг на Украине возглавил Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине, а действующий президент Петр Порошенко улучшил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные сразу нескольких опросов общественного мнения, опубликованных сегодня на Украине.
Так, по версии социологической группы "Рейтинг", Владимира Зеленского поддерживают сегодня 19% тех, кто определился и намерен голосовать. По данным же совместного исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии, а также Центром Разумкова, его рейтинг еще выше — 23%.
В отношении второго места социологи разошлись. Группа "Рейтинг" отдает его лидеру партии "Батькищина" Юлии Тимошенко с 18,2%. Остальные вторым ставят действующего президента Петра Порошенко с 16,4%, а Тимошенко только третья — 15,7%.
Нынешние опросы практически впервые за последнее время показали изменения в предпочтениях украинских избирателей. До этого в течение более полугода лидером всех рейтингов неизменно оставалась Юлия Тимошенко. При этом сам действующий глава государства зачастую даже не попадал в тройку лидеров. Всего месяц назад он мог рассчитывать только на четвертое — пятое место.
Однако по данным за январь, положение Порошенко улучшилось, хотя сама пятерка лидеров изменений не претерпела. За первой тройкой в январе следуют лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко от 9,3% до 10%, в зависимости от опроса, и экс-министр обороны Анатолий Гриценко — от 8,1% до 8,5%.
При этом социологи отмечают, что наибольший потенциал электорального роста остается именно у Зеленского. "Зеленский имеет электоральные показатели относительно выше среди избирателей юга и востока страны, в Киеве делит первенство с Порошенко, а в Донбассе — с Бойко. Тимошенко лидирует в центре и на севере, на западе делит лидерство с действующим главой государства", — отмечает, в частности, группа "Рейтинг".
В опросе группы "Рейтинг" приняли участие 6 тыс. респондентов, а участникам совместного исследования удалось опросить 11 тыс. украинцев в возрасте 18 лет и старше путем личного интервью. Исследования проводились с 16 по 29 января 2019 года, погрешность результатов не превышает 1,3%.