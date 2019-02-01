Президентский рейтинг на Украине возглавил Владимир Зеленский

Так, по версии социологической группы "Рейтинг", Владимира Зеленского поддерживают сегодня 19% тех, кто определился и намерен голосовать. По данным же совместного исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии, а также Центром Разумкова, его рейтинг еще выше — 23%.

В отношении второго места социологи разошлись. Группа "Рейтинг" отдает его лидеру партии "Батькищина" Юлии Тимошенко с 18,2%. Остальные вторым ставят действующего президента Петра Порошенко с 16,4%, а Тимошенко только третья — 15,7%.

Нынешние опросы практически впервые за последнее время показали изменения в предпочтениях украинских избирателей. До этого в течение более полугода лидером всех рейтингов неизменно оставалась Юлия Тимошенко. При этом сам действующий глава государства зачастую даже не попадал в тройку лидеров. Всего месяц назад он мог рассчитывать только на четвертое — пятое место.

Однако по данным за январь, положение Порошенко улучшилось, хотя сама пятерка лидеров изменений не претерпела. За первой тройкой в январе следуют лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко от 9,3% до 10%, в зависимости от опроса, и экс-министр обороны Анатолий Гриценко — от 8,1% до 8,5%.