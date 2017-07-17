17.07.2017, 11:20

Президентом Индии станет выходец из касты неприкасаемых

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Интерфакс
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IndiaFoto: AP, AFP Reuters, AFP/Scanpix

Правящая в Индии "Бхаратия джаната партии" (БДП,"Индийская народная партия") выдвинула на пост президента страны выходца из низшей по иерархии касты далитов (неприкасаемых) Рама Натха Ковинда, сообщают местные СМИ.

По их данным, в понедельник, коллегия выборщиков, состоящая из депутатов верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов, (всего 4,9 тыс. человек) проголосует за нового президента страны.

Главный конкурент Ковинда кандидат от оппозиции Мейра Кумар, также происходит из касты неприкасаемых. Результаты голосования будут объявлены в четверг, однако СМИ подчеркивают, что победа Ковинда почти гарантирована, так как БДП заявила, что располагает достаточным числом голосов для победы своего кандидата.

Срок полномочий действующего президента Пранаба Мукерджи истекает 24 июля, новый президент вступит в должность на следующий день.

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