Президентом Германии стал экс-глава МИДа Штайнмайер

Новым президентом Германии стал бывший министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Штайнмайер, которому 61 год, получил 931 голос в Федеральном собрании Германии при необходимых 631.

Кандидатуру Штайнмайера поддержали все основные политические партии страны. Президентская должность в Германии не несет почти никаких властных полномочий, но связана с большим моральным авторитетом.

Кандидатуру Штайнмайера выдвинула на пост президента Германии канцлер Ангела Меркель. Опытный дипломат сменит пастора и правозащитника Йоахима Гаука, который решил не баллотироваться на второй пятилетний срок из-за возраста — ему 77 лет.

Франк-Вальтер Штайнмайер впервые возглавил министерство иностранных дел Германии в 2005 году. Он некоторое время возглавлял Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), вошедшую тогда по итогам выборов в правящую коалицию с консервативной партией ХДС под руководством Меркель, и с 2007-го по 2009 год был вице-канцлером.

Однако после выборов 2009 года блок ХДС/ХСС решил сформировать коалицию не с СДПГ, а с либеральной Свободной демократической партией (СвДП), показавшей тогда внушительный результат.

Но на выборах в 2013 году СвДП вообще не сумела пройти в парламент, и блок ХДС/ХСС снова пригласил на роль младшего партнера в правящей коалиции СДПГ, а Штайнмайер вновь стал министром иностранных дел.

Немецкое информагентство ДПА подсчитало, что в ходе своих поездок за рубеж с 2013 года Штайнмайер преодолел на самолете почти миллион километров. Наиболее часто он посещал США и Украину (по девять раз), а в Россию приезжал семь раз.

Сменивший его во главе германского МИДа Зигмар Габриэль пока остается вице-канцлером Германии и главой СДПГ, однако намерен оставить эти должности. Он решил не вести партию на сентябрьские выборы. Вместо него социал-демократы планируют выдвинуть в канцлеры бывшего главу Европарламента Мартина Шульца.

Габриэль прошлым летом заявлял, что выступает за постепенное снятие с России международных экономических санкций, введенных после аннексии Крыма. Он утверждал, что такого же мнения придерживается и Штайнмайер.