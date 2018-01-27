Президентом Чехии снова избран Милош Земан

Действующий президент Чехии с пророссийской позицией Милош Земан обошел своего конурента Иржи Драгоша сначала в первом, а теперь и во втором туре выборов.

Действующий глава государства Милош Земан одержал победу на президентских выборах в Чехии. Во втором туре за него проголосовали 51,64 процента избирателей, сообщает информагентство Reuters в субботу, 27 января, после подсчета почти 99 процентов общего числа голосов.

Конкурент Земана, Иржи Драгош, набрал 48,35 процента. Драгос уже заявил своим сторонникам, что готов поздравить Земана с победой.

В первом туре выборов, который закончился 13 января, принимали участие Земан, Драгош и еще семь кандидатов, при этом никто из них не набрал абсолютного большинства. Тогда за Земана проголосовали 38,6 процента избирателей, за Драгоша — 26,6 процента.

Милош Земан известен своей пророссийской позицией, он также выступает с критикой миграции из мусульманских стран. В частности, Земан призывал признать российскую аннексию Крыма и утверждал, что ислам угрожает Европе "суперхолокостом". Избиратели, которые, по результатам опросов, поддерживают действующего президента, в основном проживают в сельской местности.

В свою очередь, бывший глава Академии наук Иржи Драгош находит поддержку у городских жителей. Он выступает как независимый кандидат и поддерживает членство Чехии в составе НАТО и Евросоюза, однако, как и остальные участники президентских выборов, отклоняет участие страны в программе ЕС по распределению беженцев.