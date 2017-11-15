Президент Зимбабве Мугабе готовится уйти в отставку, находясь в заложниках у военных

Президент Зимбабве Роберт Мугабе на фоне выступления военных против его окружения готовится уйти в отставку, вопреки своим планам удержаться у власти до ста лет. По всей видимости, глава государства вместе с супругой находится под стражей. Правящая партия республики ZANU — PF тем временем утверждает, что в стране произошла "бескровная мирная смена власти" и ситуация стабильна.

О том, что военные, по всей видимости, удерживают 93-летнего Мугабе и его жену Грейс, сообщило африканское новостное издание News24. "Их безопасность гарантирована", — сообщил пресс-секретарь армии Зимбабве. Президент и его охрана находятся в заложниках, отмечает издание.

Со ссылкой на проверенные сообщения News24 утверждает, что Мугабе уже договорился о том, чтобы его жена покинула страну, в то время как он сам готовится уйти в отставку после 37 лет управления страной. Днем в четверг должна состояться пресс-конференция по этому вопросу.

Тем временем правящая партия страны ZANU — PF, возглавляемая Мугабе, сообщила о "бескровной смене власти в Зимбабве". "У ZANU — PF есть способ решить наши собственные проблемы, ситуация стабильна, и Зимбабве открыта для бизнеса. Переворота не было, но был бескровный мирный переход власти — центр силен и сохраняется мир с честным руководством", — говорится в сообщении партии в Twitter.

Ранее источник Reuters сообщал, что военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо, входящего в правящую партию ZANU — PF. В свою очередь News24 сообщает об аресте министра национальной безопасности Сэйвиора Касукувере и министра высшего образования Джонатана Мойо после обысков в их домах.

Считается, что именно Мойо стоял за действиями фракции G40, которая способствовала вытеснению героев освободительной войны из правящей партии Зимбабве. Частью этой кампании стала отставка 7 ноября вице-президента Эммерсона Мнангагвы. Политик считался ближайшим сподвижником и потенциальным преемником Мугабе.

Ранее сообщалось, что военные в Зимбабве захватили здание государственной телерадиокомпании ZBC. Затем генерал-майор Сибусисо Мойо выступил с телеобращением к гражданам. В своей речи он заверил, что в стране не совершался переворот, а военные лишь пытаются остановить ухудшение экономической, социальной и политической ситуации в Зимбабве. Их цель — "преступники" в окружении президента страны, отметил Мойо. По словам военного, сам Мугабе и его семья живы и здоровы.