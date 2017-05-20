Президент Вейонис призвал ввести в Латвии полный запрет на алкоголь в пластиковой таре

В субботу, 20 мая, президент Латвии Раймонд Вейонис вернул на повторное рассмотрение в Сейм поправки к Закону об обороте алкогольных напитков, которые предусматривали с 1 сентября 2020 года запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 1 литра. Об этом сообщает LETA.

"Высокий уровень потребления алкоголя и сложившиеся в латвийском обществе привычки, особенно в сельской местности и среди молодежи, заставляют нас искать новые и эффективные решения по вопросу об ограничении доступности алкоголя", — говорится в заявлении президента. Глава государства предложил ввести полный запрет на продажу любого алкоголя в пластиковой таре. По его мнению, данный шаг "улучшит общие показатели здоровья населения Латвии".

Так как большая часть пластмассовых изделий, включая упаковку алкогольных напитков, поступает в окружающую среду в виде отходов, в процессе их длительного разложения среде наносится существенный ущерб, подчеркивает Вейонис.

11 мая Сейм в окончательном чтении одобрил запрет на продажу пива в двухлитровых бутылках, который должен был быть закреплен в законе об обороте алкогольных напитков. Ограничения вступили бы в силу в сентябре 2020 года, однако президент решил не провозглашать их.

Согласно поправкам, планировалось запретить продажу пива, сброженных и других алкогольных напитков, которые производят, смешивая вместе несколько алкогольных напитков, в единице упаковки, объем которой превышает пол-литра, если абсолютное количество спирта в этих напитках превышает 7,5 процента, и в упаковках свыше литра, если абсолютное количество спирта в этих напитках не превышает 7,5 процента.

Эти ограничения должны были применяться, если упаковка алкогольного напитка изготовлена из стекла, керамики, дерева или металла, а также если торговля пивом, сброженными напитками или напитками на основе смешения ведется на месте производства.