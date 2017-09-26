Президент Украины подписал закон о реформе образования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "Об образовании", принятый Верховной радой 5 сентября 2017 года.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Учиться придется на украинском языке

Именно языковой вопрос вызвал критику соседних государств.

"Позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Европейским Союзом, приняла решение, которое в полной оппозиции к европейским ценностям. Это недопустимо, что Украина лишила венгров их права учиться на родном языке в школах и университетах, и оставила им такую возможность только в детских садах и начальных школах", — говорится в заявлении МИД Венгрии.

Впоследствии Венгрия обратилась с жалобой в ООН, ЕС и ОБСЕ. В Будапеште подчеркнули, что до сих пор национальные меньшинства Украины имели возможность обучения на родном языке от детского сада до университета, а в будущем возможность для этого будет только в детских садах и в первых четырех классах начальной школы.

В свою очередь в МИД Румынии отметили, что "с беспокойством" встретили новость об украинской реформе образования и считают, что закон нарушает права румынского меньшинства.

Обеспокоенность выразили также в Болгарии, Молдавии, Греции и Польше.

В российском МИД заявили, что новый закон — это попытка "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам. В ведомстве подчеркнули, что хотя русский язык в законе и не упоминается, однако очевидно, что главной задачей закона является "максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима".