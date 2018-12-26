Президент Украины объявил о прекращении действия военного положения

"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве", — заявил Порошенко.

Военное положение было введено в десяти областях Украины 26 ноября. Оно было объявлено на 30 суток, и с 14:00 по местному времени (совпадает с таллиннским) прекратило свое действие.

В рамках военного положения Украина ввела ограничения на въезд в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За время действия военного положения, объявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, через границу Украины не пропустили 1650 россиян, которые "не могли подтвердить цель поездки или в отношении которых были сомнения".