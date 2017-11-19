Президент Турции поставил под вопрос возможность доверия к НАТО

Военно-политический блок НАТО поставил под вопрос возможность доверия к себе, после того, как отказался предоставить свои системы ракетной обороны Турции, считает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вопрос доверия к подобной организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом", — приводит агентство ТАСС слова президента Турции, который также отметил, что, когда страна начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ведущие страны НАТО начали критиковать Анкару.

В конце 2012 года Анкара запросила НАТО о предоставлении комплекса с целью не допустить ударов ракет по своей территории. В начале 2013 года в трех районах на юго-востоке Турции в 70-100 км от границы с Сирией были размещены по две установки Patriot от Германии, США и Нидерландов.

В августе 2015 года правительство ФРГ заявило о завершении миссии бундесвера на юге Турции и выводе оттуда своих батарей Patriot. Месяцем позже США также заявили о выводе своих ракетных систем с территории Турции.