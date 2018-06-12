Президент Трамп не обсуждал с лидером КНДР сворачивание "ядерного зонтика" США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не обсуждал во время переговоров в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном возможность сворачивания "ядерного зонтика" США на Корейском полуострове.
В ходе интервью телеканалу ABC Трампа спросили, означает ли "полная денуклеаризация Корейского полуострова" в подписанном документе сворачивание ядерного оружия США в регионе.
"Нет, это означает, что они (КНДР) избавятся от ядерного оружия. Другого мы не обсуждаем", — приводит слова Трампа РИА "Новости".
Также не рассматривался и вопрос о выводе американских войск из Южной Кореи. "Мы не обсуждали это, нет. Мы не собираемся играть в военные игры", — пояснил Дональд Трамп.
Президент США выразил надежду на то, что Пхеньян приступит к процессу денуклеаризации "практически немедленно". "Думаю, что теперь мы начнем процесс денуклеаризации в Северной Корее, и думаю, что он (Ким Чен Ын) вернется к себе и начнет его практически немедленно, — подчеркнул Трамп. — Он уже указывал на это и посмотрите на то, что он уже предпринял".
Трамп выразил надежду на то, что "процесс пойдет быстро". На вопрос о том, каковы будут дальнейшие шаги, Трамп заявил, что, как он считает, Ким Чен Ын "вернется к себе, чтобы заняться делом".