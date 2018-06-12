12.06.2018, 21:19

Президент Трамп не обсуждал с лидером КНДР сворачивание "ядерного зонтика" США

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NEWSru.com
EST 1
NORTHKOREA-USA/
NORTHKOREA-USA/Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не обсуждал во время переговоров в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном возможность сворачивания "ядерного зонтика" США на Корейском полуострове.

В ходе интервью телеканалу ABC Трампа спросили, означает ли "полная денуклеаризация Корейского полуострова" в подписанном документе сворачивание ядерного оружия США в регионе.

"Нет, это означает, что они (КНДР) избавятся от ядерного оружия. Другого мы не обсуждаем", — приводит слова Трампа РИА "Новости".

Также не рассматривался и вопрос о выводе американских войск из Южной Кореи. "Мы не обсуждали это, нет. Мы не собираемся играть в военные игры", — пояснил Дональд Трамп.

Президент США выразил надежду на то, что Пхеньян приступит к процессу денуклеаризации "практически немедленно". "Думаю, что теперь мы начнем процесс денуклеаризации в Северной Корее, и думаю, что он (Ким Чен Ын) вернется к себе и начнет его практически немедленно, — подчеркнул Трамп. — Он уже указывал на это и посмотрите на то, что он уже предпринял".

Трамп выразил надежду на то, что "процесс пойдет быстро". На вопрос о том, каковы будут дальнейшие шаги, Трамп заявил, что, как он считает, Ким Чен Ын "вернется к себе, чтобы заняться делом".

Президент США добавил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако необходимо проверять, как Пхеньян осуществляет процесс денуклеаризации, передает ТАСС. "Мы должны будем проверять, что он (Ким Чен Ын) делает, — отметил Трамп. — И мы будем проверять его, мы будем проверять его очень тщательно. Но у него есть план — полный и всеобъемлющий".

На вопрос о том, есть ли у него сомнения по поводу намерений лидера КНДР, президент США заявил, что Ким Чен Ын "хочет этого (денуклеаризации)". "И мы все должны желать, чтобы это произошло", — подчеркнул Трамп.

Американский президент напомнил, что еще несколько месяцев назад он выступал с жесткими заявлениями в адрес Пхеньяна. "Если бы не жесткая риторика, нас бы тут не было", — уверен лидер США. Он признался, что ему "не хотелось использовать" такую риторику. "Временами я чувствовал себя глупо, выступая таким образом, но выбора у нас не было", — заключил Трамп.

Ранее он называл лидера КНДР "маленьким человеком-ракетой" и грозил обрушить на КНДР "огонь и ярость", если Пхеньян попытается нанести ракетный или другой удар по США или их союзникам.

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Отметим, что Ким Чен Ыну удалось произвести впечатление на своего партнера по переговорам. Трамп отзывается о нем с уважением и даже восторгом. "У него замечательный характер. У него есть чувство юмора, он очень умен, он отличный переговорщик. Он любит свой народ. Не то чтобы это меня удивило, но он любит свой народ", — сказал президент США о лидере Северной Кореи.

Трамп добавил, что помимо денуклеаризации заключенное соглашение включает и другие пункты (например, возвращение останков американских военнопленных и пропавших без вести в ходе Корейской войны), сообщает "Голос Америки".

По словам президента США, переговоры были изматывающими: "Я не спал 25 часов, это были большие длительные переговоры, и я ими очень горжусь. Это начало процесса".

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