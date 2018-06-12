Президент Трамп не обсуждал с лидером КНДР сворачивание "ядерного зонтика" США

Президент США добавил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако необходимо проверять, как Пхеньян осуществляет процесс денуклеаризации, передает ТАСС. "Мы должны будем проверять, что он (Ким Чен Ын) делает, — отметил Трамп. — И мы будем проверять его, мы будем проверять его очень тщательно. Но у него есть план — полный и всеобъемлющий".

На вопрос о том, есть ли у него сомнения по поводу намерений лидера КНДР, президент США заявил, что Ким Чен Ын "хочет этого (денуклеаризации)". "И мы все должны желать, чтобы это произошло", — подчеркнул Трамп.

Американский президент напомнил, что еще несколько месяцев назад он выступал с жесткими заявлениями в адрес Пхеньяна. "Если бы не жесткая риторика, нас бы тут не было", — уверен лидер США. Он признался, что ему "не хотелось использовать" такую риторику. "Временами я чувствовал себя глупо, выступая таким образом, но выбора у нас не было", — заключил Трамп.

Ранее он называл лидера КНДР "маленьким человеком-ракетой" и грозил обрушить на КНДР "огонь и ярость", если Пхеньян попытается нанести ракетный или другой удар по США или их союзникам.

Отметим, что Ким Чен Ыну удалось произвести впечатление на своего партнера по переговорам. Трамп отзывается о нем с уважением и даже восторгом. "У него замечательный характер. У него есть чувство юмора, он очень умен, он отличный переговорщик. Он любит свой народ. Не то чтобы это меня удивило, но он любит свой народ", — сказал президент США о лидере Северной Кореи.

Трамп добавил, что помимо денуклеаризации заключенное соглашение включает и другие пункты (например, возвращение останков американских военнопленных и пропавших без вести в ходе Корейской войны), сообщает "Голос Америки".

По словам президента США, переговоры были изматывающими: "Я не спал 25 часов, это были большие длительные переговоры, и я ими очень горжусь. Это начало процесса".