Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края.

Он заявил об этом через сутки после того, как провалилась попытка отправить из Белграда на север Косова поезд "Железных дорог Сербии" ("Железнице Србије") с надписью "Косово — это Сербия".

Распоряжение остановить поезд в сербском поселке Рашка отдал премьер-министр Сербии Александр Вучич. Он сказал, что пошел на такой шаг, чтобы "сохранить жизнь и свободу людей и предотвратить еще больший конфликт и показать, что мы хотим мира".

Вучич обвинил косовских силовиков в попытке заминировать железнодорожное полотно на пути состава. Также премьер Сербии заявил, что власти Косова намеревались арестовать машиниста состава и его пассажиров, хотя, как он сказал, речь идет "о поезде, а не о танке".

Полиция Косова отвергла эти обвинения, подчеркнув, что проверила пути и не нашла там взрывчатки. Несмотря на заявление президента, конфликт между Сербией и Косова маловероятен, сообщает корреспондент Би-би-си из Белграда.

Сербия уже достигла значительного прогресса в переговорах о возможном вступлении в состав Европейского Союза.

Нормализация отношений с Косово — важная часть этого процесса.

Однако Белград хочет привлечь внимание международного сообщества к тому, что Приштина не выполняет полностью уже достигнутые договоренности, в том числе и по вопросу о свободе передвижения.

Железнодорожное сообщение между сербской столицей и отколовшейся автономией было прервано во время косовского конфликта 1998-1999 года.

С момента окончания бомбардировок НАТО в 1999 году до одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году территория бывшей югославской автономии находилась под управлением ООН.

К началу 2017 года 110 стран-членов ООН, в том числе Великобритания, США и Германия, признали независимость Косова. Сербия и Россия не входят в их число. Также среди стран, не признавших независимость республики, оказались Испания, Греция, Израиль и Китай.