29.09.2018, 17:30

Президент Сербии привел армию в полную боеготовность из-за действий Приштины в Косово

 (3)
Gazeta.ru
EST
Aleksandar Vucic
Aleksandar VucicFoto: Hektor Pustina, AP

Президент Сербии Александар Вучич привел армию в полную боеготовность после того как косовский спецназ занял подходы к искусственному озеру контролируемой Белградом ГЭС "Газиводе" на севере Косово, сообщает RTS.
"Приказ передан начальнику генштаба вооруженных сил Сербии", — говорится в сообщении.


Ранее, по данным СМИ, рколо полудня несколько десятков членов спецподразделений Косово ROSU были развернуты возле плотины и искусственного озера Газиводе. Сообщается, что спецназ занял Центр развития экологии и спорта, рядом с гидроэлектростанцией.

По словам министра полиции Сербии Небойши Стефановича, все специальные подразделения находятся в состоянии повышенной готовности.

Ожидается, что глава Управления по делам Косово и Метохии Марко Джурич сделает заявление для СМИ.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






Семеро арестованных и центнер взрывчатки: в Голландии предотвращен масштабный теракт

29.09.2018
На следующий день после того как в Голландии были арестованы семеро предполагаемых джихадистов, полиция провела серию масштабных обысков, изъяв по их результатам внушительные объемы химических веществ, используемых для изготовления взрывных устроств.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106582004
150,30 €
90,18 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €

Специалист — родителям: как оставаться разумным и где искать совета и помощи, если это необходимо

29.09.2018
Новый учебный год может повлечь за собой ряд вопросов как среди детей, так и среди родителей. Советник отдела по делам детей и семьи Министерства социальных дел Элизе Никонов составила памятку родителю, как оставаться разумным и где искать совета и помощи, если это необходимо, пишет "МК-Эстония"
Подробнее


Кая Каллас пообещала рост пенсий на 200 евро и зарплат учителей до 2000 евро

29.09.2018
Председатель Партии реформ Кая Каллас пообещала прекратить созданный нынешним правительством "налоговый хаос", существенно повысить пенсии и зарплаты учителей, а также ввести единую систему образования на эстонском языке, передает rus.err.ee
Подробнее


Предвыборные обещания центристов: мы готовы работать как в городе, так и в деревне, как в будни, так и в выходные

29.09.2018
Председатель Центристской партии Юри Ратас на состоявшемся сегодня заседании Совета уполномоченных произнес речь. Приводим ее в полном объеме.
Подробнее