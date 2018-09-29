Президент Сербии привел армию в полную боеготовность из-за действий Приштины в Косово



Ранее, по данным СМИ, рколо полудня несколько десятков членов спецподразделений Косово ROSU были развернуты возле плотины и искусственного озера Газиводе. Сообщается, что спецназ занял Центр развития экологии и спорта, рядом с гидроэлектростанцией.

По словам министра полиции Сербии Небойши Стефановича, все специальные подразделения находятся в состоянии повышенной готовности.

Ожидается, что глава Управления по делам Косово и Метохии Марко Джурич сделает заявление для СМИ.