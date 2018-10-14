Президент Рухани: США стремятся сменить власть в Иране

"Сокращение легитимности системы — их конечная цель. Когда они говорят об избавлении, или как они называют это — о смене режима, тогда как сделать, чтобы режим сменился? Через сокращение его легитимности, иначе режим не сменится", — цитируют иранские СМИ слова Рухани, сказанные в пятницу в Тегеранском университете.

Рухани добавил, что для достижения своей цели США ведут психологическую и экономическую войну против Ирана.

Иранский президент также упомянул выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и заявил, что из-за этого шага Вашингтон в итоге навредил самому себе.

"Все знают, что Америка проиграла юридически и политически, когда отказалась от одного из своих международных обязательств, а мы добились победы", — сказал президент, отметив, что лишь немногие страны поддерживают отказ США от СВПД.

По словам Рухани, в Вашингтоне ожидали, что вслед за США от СВПД откажется также Иран, и что СБ ООН в конечном счете "изолирует" Иран, однако этого не случилось.

Президент подчеркнул, что Иран, оставшись в СВПД, ничего не потерял, и что Тегеран в любой момент может выйти из соглашения.