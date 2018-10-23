23.10.2018, 08:45

Президент Польши указал на опасность ”Северного потока — 2” для Украины и Словакии

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Gazeta.ru
EST
Andrzej Duda
Andrzej Duda Foto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Польский президент Анджей Дуда заявил, что трубопровод ”Северный поток — 2” представляет энергетическую опасность для Украины и Словакии. Слова главы Польши передает ”Укринформ”.

”Несомненно, создание газопровода ”Северный поток — 2” является опасностью для Украины, Словакии”, — сказал Дуда.

При этом польский лидер отметил, что газопровод не угрожает Польше, так как страна произвела необходимые ”упреждающие действия”.

Дуда подчеркнул, что Польша солидарна с властями Украины и Словакии и выступает против строительства ”Северного потока — 2”.

Ранее бывший глава польского минобороны Антони Мачеревич заявлял, что Германия и Россия ”хотят затянуть петлю на шее Польши” с помощью ”Северного потока — 2”.

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