Президент Нийнистё встретится с Трампом в Белом доме

Саули Ниинистё поедет в Вашингтон в конце августа и впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом, передает Yle.

Президент Финляндии Саули Ниинистё отправится с рабочим визитом в Соединенные Штаты в конце августа. Кульминацией визита станет встреча президентов обеих стран 29 августа. Ниинистё впервые лично встретится с Дональдом Трампом.

Канцелярия президента еще не опубликовала подробного расписания визита.

Ниинистё ездил с визитом в Белый дом год назад вместе с другими главами Северных стран. Тогда президентом США был еще Барак Обама.

Приглашение посетить резиденцию президента США считается важным мерилом в отношениях Запада и Финляндии.