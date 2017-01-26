Президент Мексики: мы не будем платить за стену на границе с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и заявил, что Мексика не будет за нее платить.

Энрике Пенья Ньето сказал, что он глубоко сожалеет, что американский президент решил принять такое решение, добавив, что "Мексика не верит в стены", сообщает Русская служба Би-би-си.

В то же время он отметил, что мексиканское правительство сделает все возможное для защиты прав своих граждан на территории США.

Президент Мексики, однако, не сказал, что намерен отменить свою поездку в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, намеченную на 31 января.

Многие политические деятели Мексики подвергли критике решение президента Трампа и призвали Энрике Пенья Ньето отменить визит в США. Оппозиционные политические деятели называют решение американского президента враждебным актом.

Ранее президент Трамп подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Он по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика.

В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены.

"Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам — в какой-то форме — возместит расходы Мексика", — заявил Трамп.

"Страна без границ — не страна, — заявил Дональд Трамп. — Начиная с сегодняшнего дня, США вновь будут контролировать свои границы".

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и нелегальных иммигрантов" в Соединенные Штаты.

Энрике Пенья Ньето неоднократно заявлял и подчеркнул вновь, что Мексика не будет платить за это строительство.

Указ президента Трампа, сказал Ньето, был подписан в тот момент, когда Мексика "принимает новые правила в том, что касается сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности и миграции в Северной Америке".

"Будучи президентом, я несу полную ответственность в том, что касается защиты интересов Мексики и мексиканцев", — сказал он.

"На основе доклада сделанного нашими дипломатами в Вашингтоне, и консультаций с представителями торговых палат, губернаторов штатов и так далее, я решу, какие шаги следует предпринять, — добавил президент. — Мексика протягивает руку дружбы народу Америки и готова заключать соглашения с ее правительством. Соглашения, которые будут отвечать интересам обеих стран".

По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов.

Однако Конгресс еще должен одобрить финансирование строительства стены.

Сразу после президентских выборов республиканец решил, что часть стены можно исполнить в виде забора.