Президент Ливана обвинил Саудовскую Аравию в похищении премьера республики

Президент Ливана Мишель Аун выступил с резким заявлением в адрес Саудовской Аравии, власти которой, по его словам, силой удерживают в своей стране ливанского премьер-министра Саада Харири. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции в среду, передает Reuters.

Аун заявил, что ничто не может объяснить продолжающееся отсутствие Харири в его родной стране. Глава правительства Ливана покинул страну еще на прошлой неделе и отправился в Саудовскую Аравию, откуда до сих пор не вернулся. В связи с этим власти Ливана считают, что он был "задержан". Они обвиняют Эр-Рияд в нарушении Венской конвенции и прав человека. Президент Ливана назвал действия саудитов актом агрессии против Бейрута.

4 ноября, находясь в Саудовской Аравии, Харири объявил об отставке. Основной причиной ухода с поста он назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хизбаллах" во внутренние дела" Ливана, чему "он не смог противостоять".

Свое заявление Харири сделал в ходе телевизионного обращения из Эр-Рияда. Ливанский премьер также заявил, что над его жизнью нависла угроза.

С тех пор Харири еще не возвращался в Ливан. Поступок премьера показался подозрительным многим политикам как в Ливане, так и за его пределами. Ливанские чиновники высказали мнение, что на Харири было оказано давление в Эр-Рияде. Глава МИД Люксембурга заявил 13 ноября, что Харири "взят в заложники".

В Саудовской Аравии сообщили, что поддерживают решение Харири уйти в отставку. В то же время подозрения в том, что это Эр-Рияд подтолкнул его к уходу, в королевстве опровергли, как и обвинения в насильственном удержании Харири.

Саудовский постпред при ООН Абдалла аль-Муаллими назвал утверждения о том, что ливанский премьер находится в Эр-Рияде под арестом, нелепыми, а глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр — "нонсенсом".

14 ноября Харири написал в Twitter, что с ним все в порядке и он скоро вернется домой. По словам премьера, это должно произойти в течение двух дней. 15 ноября он подтвердил свое намерение, оставив новое сообщение.

Президент Ливана выразил удовлетворение заявлением Харири о намерении вернуться. Об этом он написал в своем микроблоге.

Ранее Мишель Аун также сказал, что он не примет отставку Харири, пока тот не вернется в Бейрут. По мнению экспертов, глава Ливана не примет отставку Харири в любом случае, так как подобный шаг грозит стране серьезным политическим кризисом, передает ТАСС.