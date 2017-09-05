Президент Литвы об ультиматумах Путина: никто их больше не слушает

Президент Литвы Даля Грибаускайте в беседе с литовским порталом Delfi рассказала, что личное знакомство с российским лидером Владимиром Путиным в 2010 году для нее закончилось тем, что она получила от него список требований, которые должна исполнять. Отвечая на встречный вопрос журналиста о том, озвучивал ли Путин свои ультиматумы повторно, Грибаускайте подчеркнула: "Никто больше особо и не слушает эти ультиматумы".

По ее словам, западные соседи России усилили сопротивляемость негативному влиянию Москвы. "Это очень заметно. Мы построили свой терминал для сжиженного газа, стали энергетически и экономически независимыми, и мы стремимся продолжать синхронизацию с континентальной Европой. Экономически мы стали более сильными и более независимыми, и поэтому мы можем говорить и сотрудничать с Россией, не опасаясь, не дрожа, не дожидаясь каких-либо санкций, закрытий или блокад", — отметила президент Литвы.

В то же время она посетовала, что в крупных европейских странах недостаточно понимают опасность России. "Чем дальше от границы, тем меньше понимания, потому что всегда легче общаться со страной, с которой нет границ, потому что не было никаких исторических перипетий", — сказала Грибаускайте. Однако ситуация, по ее словам, меняется. Доказательством тому — развертывание в Литве батальонов НАТО для защиты от "потенциальных угроз".

Что касается первой встречи с Путиным, то Грибаускайте уточнила, что предъявленный ей список требований не был предложением о дружбе или сотрудничестве. "Или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной", — добавила президент.

Напомним, в конце июля Даля Грибаускайте объявила об усилении в Литве военного присутствия Соединенных Штатов в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017". "То, что здесь будет больше армии, удвоят миссию воздушной полиции, во время учений "Запад" здесь будет больше американских военных и техники, кораблей, показывает особое внимание к нашему региону", — сказала она.

Обычно в миссии воздушной полиции НАТО в Литве и Эстонии участвуют по четыре истребителя. В начале осени американцы доставят на базу ВВС Литвы в Шяуляй восемь истребителей.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут на территории Белоруссии с 14-го по 20 сентября. Глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков утверждал, что в маневрах примут участие 13 тыс. военных. При этом на Западе выражали опасения, что истинное число участников учений может оказаться значительно больше — более чем 100 тыс. военнослужащих. Это сделает "Запад-2017" самыми крупными военными учениями, проводимыми Россией с 2013 года.