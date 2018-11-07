Президент Латвии выдвинул консерватора Борданса кандидатом в премьеры
Президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование нового правительства кандидату на пост премьера от Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу, пишет rus.delfi.lv.
Президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование нового правительства кандидату на пост премьера от Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу, пишет rus.delfi.lv.
При этом, как отмечает LETA, Вейонис поставил Бордансу задачу за две недели — до 21 ноября — создать общую картину нового правительства и добиться поддержки большинства. Если Борданс не сможет справиться, то президент доверит создание правительства другому кандидату.
Ранее Борданс заявлял, что уверен, что именно ему президент Раймонд Вейонис должен поручить формирование правительства.
После встречи с президентом Борданс призвал все партии, потенциально участвующие в формировании правительства, открыто прояснить свои позиции, чтобы переговоры могли продолжаться.
"Если президент назовет кандидата быстрее, чем мы договоримся, это может ускорить переговоры", — сказал Борданс.
Борданс изложил президенту позицию НКП. По его мнению, на выборах граждане Латвии ясно дали понять, что хотят перемен, и правительство должно быть ориентировано на перемены. Борданс добавил, что соответствует всем критериям, чтобы "укомплектовать" правительство по крайней мере с 66 голосами в Сейме.
Он считает, что у НКП есть важные преимущества по сравнению с другими партиями, которые предлагают своих кандидатов в премьеры.
Telekomi projektijuht
ELERING (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 12.11.2018
Kvaliteedispetsialist
TBD-BIODISCOVERY (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 08.11.2018
Olybet üksuse juhtivraamatupidaja
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 09.11.2018
Kasutatud autode keskuse juht
MOLLER AUTO TALLINN (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.