07.11.2018, 15:51

Президент Латвии выдвинул консерватора Борданса кандидатом в премьеры


rus.delfi.ee
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Janis Bordans
Janis BordansFoto: Ints Kalninš, REUTERS

Президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование нового правительства кандидату на пост премьера от Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу, пишет rus.delfi.lv.

При этом, как отмечает LETA, Вейонис поставил Бордансу задачу за две недели — до 21 ноября — создать общую картину нового правительства и добиться поддержки большинства. Если Борданс не сможет справиться, то президент доверит создание правительства другому кандидату.

Ранее Борданс заявлял, что уверен, что именно ему президент Раймонд Вейонис должен поручить формирование правительства.

После встречи с президентом Борданс призвал все партии, потенциально участвующие в формировании правительства, открыто прояснить свои позиции, чтобы переговоры могли продолжаться.

"Если президент назовет кандидата быстрее, чем мы договоримся, это может ускорить переговоры", — сказал Борданс.

Борданс изложил президенту позицию НКП. По его мнению, на выборах граждане Латвии ясно дали понять, что хотят перемен, и правительство должно быть ориентировано на перемены. Борданс добавил, что соответствует всем критериям, чтобы "укомплектовать" правительство по крайней мере с 66 голосами в Сейме.

Он считает, что у НКП есть важные преимущества по сравнению с другими партиями, которые предлагают своих кандидатов в премьеры.

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