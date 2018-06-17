17.06.2018, 10:36

Президент Латвии: США не смогут защитить Европу от России

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Gazeta.ru
EST
Raimonds Vējonis
Raimonds VējonisFoto: Taavi Sepp

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европа не может рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от ”ряда вызовов, включая Россию”. Об этом сообщает портал TVnet.

По его словам, в настоящее время НАТО сталкивается с различными проблемами, такими как нестабильность в Сирии и Северной Африке и на Востоке, где Россия ”демонстрирует свои военные мускулы”.

Он также подчеркнул, что Европе необходимо укреплять как ”жесткую безопасность”, так и ”мягкую безопасность”, в частности, борьбу с гибридными угрозами.

Ранее Вейонис заявил, что российские ракетные стрельбы в Балтийском море являются в некоторой степени провокацией для НАТО.

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