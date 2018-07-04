04.07.2018, 13:24

Президент Латвии провозгласил поправки о запрете на русский язык в частных вузах

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rus.DELFI.lv
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Tudengid TÜ Raamatukogus õppimas
Фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis. На русском языке в прошлом году училась примерно треть студентов частных вузов, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Не провозглашать эти поправки просили президента оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации. Вейонис их призыв проигнорировал.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, власти Латвии сочли, что такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

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Президент Латвии провозгласил поправки о запрете на русский язык в частных вузах

04.07.2018
Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis. На русском языке в прошлом году училась примерно треть студентов частных вузов, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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