Президент Латвии: мы готовы защищать свою страну и народ

Президент в своем выступлении напомнил о боях за свободу 100 лет назад, когда все боролись за свою мечту, воплощение которой мы видим сегодня, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA. Создание государства было нелегким, мы испытали, как легко его потерять и как сложно восстановить, сказал президент.

Вейонис подчеркнул, что солдаты и офицеры Латвии всегда выступали за независимость, и всех их объединяет готовность не жалеть своих сил для защиты свободы и служения своему народу.

Президент напомнил также, что в последние годы Латвия значительно укрепила свою обороноспособность, и вместе с нами — союзники из самого сильного в мире военного альянса НАТО. Однако в основе всего находятся люди. "Мы сильны в той мере, в какой сами готовы выступить за свою страну", — сказал президент.

Чтобы наблюдать за парадом Национальных вооруженных сил (НВС) и служб МВД, тысячи людей собрались не только на набережной 11 ноября, но и на рижских мостах. Смотреть парад пришли люди разных поколений. Среди них было много семей с детьми.