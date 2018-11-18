18.11.2018, 17:45

Президент Латвии: мы готовы защищать свою страну и народ

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rus.DELFI.lv
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Президент Латвии: мы готовы защищать свою страну и народ
AFP

"Латвия готова защищать свою страну и народ", — сказал президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая военный парад, посвященный столетию провозглашения Латвийского государства.

Президент в своем выступлении напомнил о боях за свободу 100 лет назад, когда все боролись за свою мечту, воплощение которой мы видим сегодня, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA. Создание государства было нелегким, мы испытали, как легко его потерять и как сложно восстановить, сказал президент.

Вейонис подчеркнул, что солдаты и офицеры Латвии всегда выступали за независимость, и всех их объединяет готовность не жалеть своих сил для защиты свободы и служения своему народу.

Президент напомнил также, что в последние годы Латвия значительно укрепила свою обороноспособность, и вместе с нами — союзники из самого сильного в мире военного альянса НАТО. Однако в основе всего находятся люди. "Мы сильны в той мере, в какой сами готовы выступить за свою страну", — сказал президент.

Чтобы наблюдать за парадом Национальных вооруженных сил (НВС) и служб МВД, тысячи людей собрались не только на набережной 11 ноября, но и на рижских мостах. Смотреть парад пришли люди разных поколений. Среди них было много семей с детьми.

Военный парад открыли военнослужащие 36-го батальона боевой поддержки Земессардзе, которым в этом году доверено нести флаг латвийской армии. С флагами своих стран в параде приняли участие представители армий союзников Латвии по НАТО из Албании, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и США.

Завершила парад демонстрация вооружения, техники и транспорта НВС и армий союзников, Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

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Парадом командовал командующий Земессардзе бригадный генерал Айнар Озолиньш, а приняли парад президент Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

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