Президент Косово Хашим Тачи обвинил Сербию в планировании захвата северных территорий частично признанной республики по примеру присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Заявление прозвучало на фоне обострившихся отношений между Приштиной и Белградом из-за неудавшегося запуска поезда "Косово — это Сербия". Развязавшийся конфликт привел к тому, что президент Сербии Томислав Николич ранее заявил о готовности направить войска в Косово при возникновении угрозы жизни и безопасности сербскому населению.

В свою очередь Тачи сказал накануне в интервью Reuters, что отправленный из Белграда в Косовска-Митровицу поезд предназначался для провокации косоваров, чтобы создать предлог для военного вмешательства Сербии и аннексии северных территорий Косово. "Намерение Сербии заключалось в том, чтобы использовать этот поезд, подаренный Россией, прежде всего чтобы отрезать северную часть Косово и затем присоединить ее к Сербии. Это крымская модель", — заявил политик.

На северных территориях Косово проживают около 50 тысяч этнических сербов, отказывающихся признавать независимость частично признанной республики, которую сербские власти считают автономным краем в составе Сербии, и желающих вновь оказаться под управлением Белграда.

Двумя днями ранее президент Сербии, также комментируя инцидент с поездом, пригрозил отправкой армии в Косово в случае необходимости. "Это не наша война, но мы пошлем солдат, если сочтем это нужным для защиты наших граждан", — заявил Николич. Вместе с тем политик выразил разочарование реакцией со стороны Евросоюза и НАТО на происшествие с поездом, который пришлось остановить на границе Сербии с Косово. "Если нет свободы передвижения, о какой европейской цивилизации мы можем говорить, о чем вообще говорить с Приштиной и ЕС?" — подчеркнул сербский президент.

Поезд "Белград — Косовска-Митровица" был запущен "Железными дорогами Сербии" ("Железнице Србие") 14 января 2017 года. Днем в субботу дизельный локомотив производства российского "Метровагонмаша" отправился из Белграда и должен был прибыть в столицу сербского анклава в Косово — Косовску-Митровицу. Этот поезд должен был стать первым со времен косовского конфликта 1998-1999 годов, соединяющим сербскую столицу с отколовшейся автономией.

При этом особое внимание привлекло к себе оформление поезда. Снаружи состав оформлен в цвета сербского флага, на нем написано "Косово — это Сербия" на 21 языке, включая албанский, сообщало РИА "Новости". Внутри стены поезда украшены фотообоями с изображениями фресок из четырех находящихся под защитой ЮНЕСКО сербских святынь в Косово.

Днем в субботу Тачи написал на своей странице в Facebook, что "Косово уважает свободу передвижения людей и товаров", но "въезд поезда из Сербии с националистическими надписями, которые противоречат конституции и законам Республики Косово, совершенно неприемлем".

Также президент частично признанной республики отметил, что в составе находились "должностные лица из Сербии, не имеющие разрешения на въезд в Косово". В связи с этим Тачи призвал предотвратить движение поезда из Белграда.

На этом фоне в СМИ появилась информация, что к границе Косово с Сербией стянуты силы косовоалбанского спецназа. Об этом, в частности, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на "информацию с мест". Агентство отмечало, что, предположительно, силы спецназа были переброшены к границе, чтобы не допустить проезда сербского поезда.

Также сообщалось, что на некоторых интернет-ресурсах на албанском языке появилась видеозапись, на которой некие лица в масках якобы устанавливают взрывчатку под рельсы на маршруте состава. После этого силами косовской полиции пути были обследованы, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич в связи со сложившейся ситуацией созвал срочное заседание Бюро по координации служб безопасности. В результате глава сербского правительства принял решение остановить поезд, обвинив Косово в намерении арестовать машиниста и пассажиров. "Это было стремление спровоцировать конфликт, чтобы начать более широкий конфликт на территории, которую мы считаем своей", — заявил Вучич на пресс-конференции в субботу (цитата по AP).

"Это было мое решение — остановить поезд в Рашке (поселок в Сербии. — Прим. NEWSru.com), чтобы сохранить свободу и жизни наших людей, чтобы предотвратить более широкий конфликт и показать, что мы хотим мира", — заявил премьер Сербии. Вучич подчеркнул: "Мы отправили поезд, не танк".

Согласно административному делению Сербии Косово входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. При этом фактически Косово является частично признанным государством, территория которого не контролируется Белградом.