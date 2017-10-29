Президент Иракского Курдистана готовится объявить об отставке

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани, занимавший этот пост со времени его учреждения в 2005 году, собирается уйти в отставку спустя месяц после того, как провел референдум о независимости.

Барзани не будет продлевать свои президентские полномочия, срок которых истекает 1 ноября. Как сообщают курдские СМИ, об этом будет объявлено уже в воскресенье — в парламенте зачитают его обращение.

В письме, отправленном в курдский парламент еще в субботу, Барзани предлагает провести реформу власти. Об этом агентству Рейтер сообщил чиновник, знакомый с посланием президента.

План предполагает разделение президентских полномочий между правительством, парламентом и судебной системой.

Об уходе Барзани через месяц после референдума о независимости, за которым последовало резкое обострение отношений с центральными властями Ирака, ввод иракских войск в нефтеносную провинцию Киркук и столкновения с отрядами курдского ополчения пешмерга.

1 ноября, когда истекают полномочия Барзани, в Иракском Курдистане должны были состояться президентские выборы, но на прошлой неделе они были отложены на неопределенный срок в связи с резким обострением обстановки в регионе.

Ранее в этом году Барзани уже говорил, что он не намерен переизбираться на пост президента, но мало кто ожидал, что он будет придерживаться своего обещания, пишет Рейтер. Еще в 2013 году он отказался покинуть пост, когда его полномочия истекли, а спустя два года еще на два года продлил их благодаря решению парламента.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, организованный 71-летним Барзани, состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали более 90% участников плебисцита. Голосование проходило в том числе в провинции Киркук.

Критики считают, что референдум только омрачил перспективы курдской автономии, пишет Рейтер.

Багдад потребовал аннулировать его результаты и совместно управлять спорными районами. А в середине октября правительственные войска Ирака начали наступление, чтобы отбить богатый нефтью город Киркук — духовный центр и ключевой источник доходов потенциального независимого государства.

В Багдаде заявили, что военным была поставлена задача "обеспечить безопасность в городе в сотрудничестве с населением и пешмерга". В итоге Ирак взял под свой контроль крупные нефтяные месторождения и военную базу в Киркуке, а отряды курдского ополчения отступили.

На этой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отклонил предложение курдских властей о переговорах, но в то же время приказал приостановить военную операцию в Киркуке.

В 2014 году отряды пешмерга выбили из города Киркук и одноименной провинции боевиков "Исламского государства" (запрещено в России, Британии и других странах). При этом формально Киркук не входит в состав Иракского Курдистана.