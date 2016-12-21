Президент Гамбии Яйя Джамме отказался уйти в отставку после окончания срока своих полномочий в январе 2017 года, несмотря итоги прошедших выборов в стране, в ходе которых победил его конкурент — лидер местной оппозиции Адама Барроу, сообщает Reuters.

"Я не трус. Меня не могут запугать или лишить своего права. Это моя позиция. Никто не может лишить меня этой победы (на выборах), кроме Аллаха", — заявил Джамме во вторник вечером, 20 декабря, в заявлении, которое транслировалось местным телевидением, передает NEWSru.

Джамме также осудил позицию Экономического сообщества западноафриканских государств (Ecowas), которое призывает президента подчиниться итогам голосования.

"Встреча Ecowas уже была формальностью. Еще до того, как они собрались, они сказали: Джамме должен уйти в отставку. Я не уйду в отставку", — заявил он.

Выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Согласно официальным итогам, Джамме набрал 36,7% голосов, тогда как его противник — 45,5%, сообщает The Guardian.

Президент сначала признал результаты выборов, но затем, 9 декабря, передумал и заявил, что будет оспаривать их в Верховном суде страны. По его словам, в ходе выборов были допущены "серьезные и недопустимые нарушения". В связи с этим он призвал провести новые, "честные" выборы.

The Guardian отмечает, что изменение позиции Джамме произошло вскоре после того, как стало известно о намерении новых властей страны привлечь главу государства к ответственности за ряд вменяемых ему преступлений, включая аресты, пытки и убийства политических оппонентов.

Не исключено, что, оспаривая итоги выборов, Джамме пытается выторговать себе иммунитет от судебного преследования, считает газета.

The Guardian также пишет, что новость о поражении Джамме на выборах первоначально вызвала эйфорию в Гамбии — стране, которая переживает тяжелый экономический кризис и становится все более изолированной в политическом плане.

Однако после заявления Джамме об отказе признавать итоги голосования в стране сложилась беспокойная ситуация. На улицах столицы страны — Банджуле — развернуты войска. Жители Гамбии еще до выборов начали в спешке запасаться продуктами питания, опасаясь массовых волнений.

Яйя Джамме правит Гамбией уже на протяжении 22 лет. Он возглавил страну в 1994 году после военного переворота, напоминает CNN.