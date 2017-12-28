28.12.2017, 21:42

Президент Финляндии утвердил реформу алкогольного законодательства

 (8)
rus.delfi.ee
EST
Sauli Niinistö intervjuu
Sauli NiinistöFoto: Ilmar Saabas

1 января максимальный градус напитков, продаваемых в финских неспециализированных магазинах, повысится с нынешних 4,7 до 5,5.

Президент Финляндии Саули Нийнистё утвердил реформу алкогольного законодательства. Новый закон вступит в силу 1 января 2018 года, пишет Yle.

В соответствии с новым законом, в частности, максимальный градус алкогольных напитков, продаваемых в неспециализированных магазинах, повысится с нынешних 4,7 до 5,5.

Кроме того, с начала года время работы ресторанов будет либерализировано.

Читайте также:
54 000€
Viimsi vald, Квартира
199 990€
Tallinn, Часть дома
319 000€
Tallinn, Коммерческий
81 000€
Tallinn, Квартира
239 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
119 000€
Tallinn, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
115 000€
Tallinn, Квартира
472 900€
Tallinn, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
149 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии