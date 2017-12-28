28.12.2017, 21:42

Президент Финляндии утвердил реформу алкогольного законодательства

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rus.delfi.ee
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Sauli Niinistö intervjuu
Sauli NiinistöFoto: Ilmar Saabas

1 января максимальный градус напитков, продаваемых в финских неспециализированных магазинах, повысится с нынешних 4,7 до 5,5.

Президент Финляндии Саули Нийнистё утвердил реформу алкогольного законодательства. Новый закон вступит в силу 1 января 2018 года, пишет Yle.

В соответствии с новым законом, в частности, максимальный градус алкогольных напитков, продаваемых в неспециализированных магазинах, повысится с нынешних 4,7 до 5,5.

Кроме того, с начала года время работы ресторанов будет либерализировано.

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