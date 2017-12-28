Президент Финляндии утвердил реформу алкогольного законодательства

1 января максимальный градус напитков, продаваемых в финских неспециализированных магазинах, повысится с нынешних 4,7 до 5,5.

Президент Финляндии Саули Нийнистё утвердил реформу алкогольного законодательства. Новый закон вступит в силу 1 января 2018 года, пишет Yle.

В соответствии с новым законом, в частности, максимальный градус алкогольных напитков, продаваемых в неспециализированных магазинах, повысится с нынешних 4,7 до 5,5.

Кроме того, с начала года время работы ресторанов будет либерализировано.