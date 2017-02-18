Президент Финляндии: самые большие угрозы для Европы — терроризм, миграция и действия России на Украине

Саули Ниинистё дал интервью американскому телеканалу CNBC на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Yle.

Президент Саули Ниинистё назвал самыми большими угрозами для Европы терроризм, миграцию и действия России в Крыму на Украине.

В интервью американскому телеканалу CNBC Ниинистё ответил на вопрос: ”Является ли президент России Владимир Путин самой большой угрозой для Европы?” По мнению Ниинистё, одного Путина нельзя назвать самой главной угрозой.

В ходе интервью, Ниинистё заявил, что Европа надеется на то, что диалог между США и Россией будет развиваться хорошо в том случае, если страны будут действовать согласно международному праву и соглашениям. Как подчеркнул Ниинистё, для отмены санкций против России, требуется выполнение мер Минских соглашений.